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محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم - صور

04:13 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
  • عرض 12 صورة
    محافظ المنيا يكرم 79 من حفظة القرآن الكريم
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المنيا-جمال محمد:

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 79 من حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة “الصياد الكبرى”، التي نُظمت تحت إشراف مديرية أوقاف المنيا وجمعية رعاية حفظة القرآن الكريم، في احتفالية كبرى شهدت أجواء روحانية مميزة، ضمن جهود المحافظة لدعم حفظة كتاب الله، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية النشء ودعم القيم الدينية والوسطية.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وهنأ المحافظ خلال كلمته الفائزين وأسرهم، مؤكدًا أن هؤلاء النشء هم قادة المستقبل وحاملي راية البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود أسرهم ومعلميهم في دعمهم وتنشئتهم على القيم السامية.

وأكد المحافظ أن دعم حفظة كتاب الله هو استثمار حقيقي في بناء أجيال تتحلى بالأخلاق الحميدة والفكر الوسطي المستنير، لافتًا إلى أهمية تدبر معاني القرآن الكريم والعمل بتعاليمه في السلوك والمعاملات، موجها الشكر للقائمين على المسابقة وداعيًا لمواصلة الجهود في رعاية الطلاب وتنمية قدراتهم.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، شمل التكريم 3 من حفظة كتاب الله من ذوي الهمم، وتم منحهم شهادات تقدير وهدايا، بالإضافة إلى رحلتي عمرة للفائزين بحفظ القرآن الكريم كاملًا.

شهد الحفل حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم المحاسب أحمد حسين الصياد، والمهندس حامد جودة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حفظة القرآن الكريم بالمنيا، وممثلو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من قيادات العمل الأهلي والدعوي.

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تكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا محافظ المنيا يكرم حفظة القرآن الكريم اللواء عماد كدواني الفائزين بمسابقة الصياد الكبرى جمعية رعاية حفظة القرآن الكريم مديرية أوقاف المنيا
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