قناة السويس تشهد عبور إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم

الإسماعيلية –أميرة يوسف:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور حاملة السيارات العملاقة BYD XI’AN، إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم، وذلك في أولى رحلاتها البحرية، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى إيطاليا.

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة الجديدة تتبع الخط الملاحي الصيني BYD، وهو الذراع البحري لأكبر شركة صينية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذه هي الرحلة الثانية للخط الملاحي عبر القناة بعد عبور السفينة BYD HEFEI في 27 يونيو الماضي.

وتبلغ مواصفات السفينة الجديدة 219 مترًا طولًا، و37 مترًا عرضًا، بغاطس يصل إلى 10 أمتار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 9442 سيارة، بينما تحمل حاليًا على متنها 7000 سيارة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تشهد مؤشرات إيجابية في انتظام حركة عبور حاملات السيارات، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى توقعات بزيادة حمولات هذه النوعية من السفن بنسبة لا تقل عن 20% خلال النصف الثاني من عام 2025، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة العبور تشمل أيضًا انتظام رحلات تابعة للخط الملاحي الصيني COSCO بالتعاون مع شركة Neptune Lines ضمن خدمة ملاحية تربط بين موانئ الشرق الأقصى والبحر المتوسط، إلى جانب عبور رحلتين ضمن الخدمة الملاحية لشركة United Global Ro-Ro التي انطلقت مطلع العام الجاري وتربط موانئ الشرق الأقصى بموانئ البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا.

وشدد الفريق ربيع على أن عودة حاملات السيارات للعبور من القناة تعد بمثابة رسالة ثقة في قدرتها على البقاء كشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن العودة التدريجية للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة أصبحت أمرًا حتميًا يرتبط بالأوضاع الراهنة والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.

من جانبه، أشاد الربان Rizwan Kapadi، قائد السفينة، بما توفره قناة السويس من مزايا تنافسية، مؤكدًا أنها الممر الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا لحركة التجارة العالمية، بفضل ما تحققه من توفير في الوقت والمسافة، وارتفاع مستويات الأمان والسلامة البحرية مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.