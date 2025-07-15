السيطرة على حريق كابل كهرباء بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق كابل كهرباء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الحماية المدنية من أحد الأهالي بوجود حريق بكابل كهرباء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح والنقيب محمد عبدالغني وجرى الدفع بسيارتين إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين تصاعد أدخنة من كابل كهرباء داخل غرفة ارضية خاص بأعمدة إنارة الطريق الدائري بعد محطة الأتوبيس الترددي ببهتيم بـ 10م بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى وصول فني كهرباء وتم فصل الكهرباء وتم عمل الازم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.