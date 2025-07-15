بالصور- حريق هائل يلتهم محلات ملابس في شارع سعد زغلول بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

حالة من الذعر سيطرت على وسط مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عقب اندلاع حريق هائل في عدد من المحال التجارية بشارع سعد زغلول، أحد أكثر الشوارع حيوية بالمدينة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية بشارع سعد زغلول، أحد الشوارع الحيوية بوسط المدينة.

دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تبين نشوب الحريق في عدد من المحلات لبيع الملابس. وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق في وقت قياسي دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما أسفر الحادث عن خسائر مادية جارٍ حصرها من قِبل الأجهزة المعنية.

بينما بدأت الجهات المختصة معاينة موقع الحريق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسبابه، والتي لم تُحدد بشكل رسمي حتى الآن.