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3 جثث و3 مصابين في حادث مروع بالإسماعيلية

02:29 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

سيارة اسعاف

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حالات خطيرة في حادث تصادم مروع بين سيارتين، على طريق وصلة أبو سلطان اتجاه القاهرة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر بهيئة الإسعاف.

وكانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا أوليًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود ثلاث حالات وفاة وثلاثة مصابين.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن إصابة حسن دسوقي زياد، 17 سنة، من أبو حماد – الشرقية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساعد الأيسر ،أحمد عبده محمد عبده، 18 سنة، من أبو حماد – الشرقية، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم ،محمد حسن محمد، 23 سنة، من أبو حماد – الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي أعلى الرأس بطول حوالي 10 سم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثامين المتوفين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بمعرفة الجهات المعنية، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من التحقيقات.

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