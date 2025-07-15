محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع لا يقل عن 265 درجة، على أن يجري قبول 195 طالبًا وطالبةً بدفعة هذا العام على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 يوليو وحتى يوم الأثنين الموافق 28 يوليو الجاري، على أن تقتصر الاختبارات على الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حسب احتياج كل مدرسة من المدارس الخمس ومقرها ( الخارجة التخصصي- الداخلة- الفرافرة - باريس- بلاط).