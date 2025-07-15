انتشال جثمان غريق من مياه كفر أبو حطب في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

نجحت فرق الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم، في انتشال جثمان غريق طافٍ على سطح المياه بنطاق منطقة كفر أبو حطب، وتحديدًا بالقرب من كوبري محمد علي بدائرة مركز شرطة ههيا.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة ههيا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، يشير إلى عثور الأهالي على جثة غريق طافية على سطح المياه بالمنطقة المشار إليها.

وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثة، وتحرر المحضر القانوني رقم 2366 إداري مركز شرطة ههيا بالواقعة، وتم إيداع الجثمان بمستشفى ههيا المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء تصاريح الدفن.