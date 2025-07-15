إعلان

انتشال جثمان غريق من مياه كفر أبو حطب في الشرقية

01:23 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

غريق- أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

نجحت فرق الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم، في انتشال جثمان غريق طافٍ على سطح المياه بنطاق منطقة كفر أبو حطب، وتحديدًا بالقرب من كوبري محمد علي بدائرة مركز شرطة ههيا.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة ههيا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، يشير إلى عثور الأهالي على جثة غريق طافية على سطح المياه بالمنطقة المشار إليها.

وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثة، وتحرر المحضر القانوني رقم 2366 إداري مركز شرطة ههيا بالواقعة، وتم إيداع الجثمان بمستشفى ههيا المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء تصاريح الدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتشال جثمان غريق فرق الإنقاذ النهري الحماية المدنية بمحافظة الشرقية غريق في مياه كفر أبو حطب في الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة
سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل