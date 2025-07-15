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نائب رئيس جامعة بنها تتفقد اختبارات القدرات بعلوم الرياضة والفنون التطبيقية

01:01 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت الدكتور جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، متابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي علوم الرياضة والفنون التطبيقية.

وتفقدت نائب رئيس الجامعة لجان الاختبارات بالكليتين، واستطلعت آراء الطلاب في مستوى الاختبارات، مؤكدة على حرص جامعة بنها توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

وأكدت عبد الهادي، حرص جامعة بنها تطبيق معايير الشفافية والعدالة في تقييم المتقدمين، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليتين.

من ناحية أخرى أجرت عبد الهادي جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات كلية الطب البشري يرافقها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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نائب رئيس جامعة بنها اختبارات القدرات علوم الرياضة والفنون التطبيقية القليوبية
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