قرارات عاجلة من محافظ أسيوط لتحسين أوضاع سكان عرب الكلابات - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع عدد من أهالي قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث مشكلات منطقة الإسكان الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، حيث استعرض الأهالي أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها تهالك شبكات المياه والصرف الصحي، وسوء حالة الطريق المؤدي إلى العمارات، وغياب وسائل النقل المنتظمة.

وفي استجابة فورية، أصدر المحافظ حزمة من التوجيهات العاجلة، شملت:

- تعيين 12 فردًا من أبناء القرية بنظام اليومية لتأمين 6 عمارات سكنية.

- التنسيق مع مديرية الإسكان لمراجعة وتجديد شبكات المياه والصرف والكهرباء.

- تركيب أبواب حديدية لكافة العمارات السكنية.

- حل أزمة المواصلات من خلال التنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسيلة نقل تربط المنطقة بموقف عرب الكلابات بأجر رمزي.

- إدراج الطريق المؤدي إلى الإسكان ضمن خطة الرصف والإنارة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في نهجها القائم على التفاعل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم على أرض الواقع.