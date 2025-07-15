جرفه التيار.. غرق طفل في ترعة الجرجاوية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه غرقًا اليوم الثلاثاء، في مياه ترعة الجرجاوية، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بغرق شخص في ترعة الجرجاوية دائرة طما.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق المدعو "يوسف. ا م" 12 عامًا طالب، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، وتم نقله لمشرحة مستشفى طما المركزي.

أفادت والدته "أمل. ع" 35 عامًا ربة منزل أنه أثناء نزول المذكور إلى الترعة المشار إليها جرفه التيار مما أدى لغرقه، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة، إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.