"مفيش نزاع".. رئيس مدينة دسوق يحسم الجدل حول سوق الأسماك الجديد



كفر الشيخ - إسلام عمار:

حسم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الجدل الدائر حول سوق الأسماك الجديد الجاري تجهيزه على قطعة أرض بناحية شارع عبده زعلوك، بديلا للسوق الحالي الذي يحتوي على بعض المنشآت الآيلة للسقوط ووجود محال لتجارة الأسماك فيها.

أكد رئيس مركز ومدينة دسوق في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى تحديد قطعة أرض لإقامة سوق الأسماك عليها بدلا من السوق الحالي بعدما تبين وجود منشآت في محيطه آيلة للسقوط صادر لها قرار إزالة حتى منسوب سطح الأرض منذ عام 2017، حرصًا على حياة تجار الأسماك والمواطنين المترددين على السوق.

ونفى ما ردده البعض بوجود نزاع قضائي دائر على قطعة الأرض المخصصة لإقامة سوق الأسماك عليها بشارع عبده زعلوك بين مواطنون ومحافظة كفر الشيخ، الأمر الذي آثار غضب التجار واعتزموا عدم إخلاء محالهم في السوق الحالي خوفًا من دخولهم في صراع النزاع الدائر.

وقال رئيس مدينة دسوق، إن محافظة كفر الشيخ مستأجرة قطعة أرض بناحية شارع عبده زعلوك من هيئة الأوقاف المصرية المالك الأصلي لقطعة الأرض، وذلك بموجب عقد رسمي لإقامة سوق حضري عليها على غرار سوق مدينة كفر الشيخ دون وجود أي نزاع عليها.

وتابع أنه جرى عقد لقاء مع كبار تجار الأسماك في مدينة دسوق في حضور النائب البرلماني السابق أحمد عبدالقادر، إذ جرى توضيح الرؤية لصالح التجار وحفاظًا على تجارة الأسماك داخل مدينة دسوق، لافتا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لديها المستندات الدالة على صحة موقفها بشأن حصول المحافظة على قطعة الأرض بالإيجار من هيئة الأوقاف دون وجود نزاع قضائي.

وقال إنه جرى الاتفاق مع تجار الأسماك خلال ذلك اللقاء حول استعداداتهم على عملية نقل سوق الأسماك الحالي إلى مكانه الجديد بناحية منطقة الموقف القديم بعد فترة حوالي شهر ونصف وذلك لحين الانتهاء من التجهيزات الخاصة فيه.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق قررت تنفيذ إخلاء كامل لمحال الأسماك بحق انتفاع "إيجار" بعمارتي عيادة عثمان بن عفان التابعة لهيئة التأمين الصحي نظرًا لصدور قرار إزالة حتى منسوب سطح الأرض للعمارتين منذ عام 2017.