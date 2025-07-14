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إصابة 5 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في تصادم بالقنطرة غرب

10:57 م الإثنين 14 يوليو 2025

أسعاف-أرشفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث تصادم وقع مساء الإثنين بطريق القنطرة غرب أمام فرع الرياح الجديد، إثر اصطدام سيارة مجهولة بتروسيكل لا يحمل لوحات معدنية، ما أسفر عن إصابات متعددة دون وقوع وفيات.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالإسماعيلية بلاغًا بوقوع الحادث، وتم الدفع بعدة سيارات إسعاف وفريق طبي إلى الموقع، حيث نُقل المصابون إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية اللازمة.

وتبيّن من الفحص أن السيارة المجهولة صدمت التروسيكل أثناء سير الأسرة، ما أسفر عن إصابات تنوّعت بين كسور وجروح وسحجات، وفقًا للتقارير الطبية الأولية.

وشملت قائمة المصابين:

محمود عبدالله علي (65 عامًا): اشتباه كسر بالقدم اليمنى

شهاب شاهين علي (37 عامًا): جرح قطعي بفروة الرأس

عبدالرحمن محمود عبدالله (10 أعوام): اشتباه كسر بالقدم اليسرى

محمد محمود عبدالله (12 عامًا): كدمة بالقدم اليمنى

محمود عبدالله محمود (3 أعوام): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث.

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