ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي خلال حملة مكثفة نفّذتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع وحدة مباحث قسم الضواحي، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة للتصدي للمنشآت الطبية المخالفة.

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، متابعته المباشرة للحملة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لا سيما مراكز علاج الإدمان التي تمس سلامة المواطنين.

وكشفت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المراكز المضبوطة كانت تُدار بدون ترخيص رسمي، وتورطت في مزاولة مهنة الطب دون تصريح، واحتجاز مرضى وتقديم العلاج دون موافقة المجلس القومي للصحة النفسية، في مخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، فضلًا عن عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وأشارت إلى أن الحملة أُجريت بإشراف لجنة متخصصة ترأستها الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، وضمّت في عضويتها كلًا من الدكتورة نهال أحمد والدكتورة آية عبد الناصر. وأسفرت الحملة عن رصد غياب الأطقم الطبية المؤهلة وقيام هذه المنشآت بتقديم خدمات علاجية دون رقابة متخصصة.

كما تم التحفظ على بعض القائمين على إدارة هذه المراكز المخالفة من قِبل الأجهزة الأمنية، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والقانونية، وحماية حق المواطن في الحصول على خدمات علاجية آمنة ومرخصة.