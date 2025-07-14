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الإعدام لاثنين والمؤبد لأربعة.. تفاصيل جريمة الثأر الدامية بالبحيرة

04:54 م الإثنين 14 يوليه 2025

محاكمة تعبيرية

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البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، والسجن المشدد خمس سنوات لاثنين، وبراءة متهم واحد، في قضية قتل شاب أخذًا بالثأر بمركز حوش عيسى.

صدر الحكم بإعدام كل من: نبيل "ع. س. ز"، ومحمد "أ. ز. م"، وبالسجن المؤبد لكل من: عبد الرحمن "هـ. ع. ز. ش"، وعوض "ع. م. ش"، وأحمد "س. م. خ"، ورجب "م. ش. م".

كما حكمت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل من: عبد الحميد "م. ع. إ"، ورمضان "ر. م. خ"، مع وضع المحكوم عليهم من الرابع حتى التاسع تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف، وقررت مصادرة الدراجة البخارية المستخدمة في الجريمة، كما قضت ببراءة عيد "ع. م. ش"، من التهم المنسوبة إليه.

ترجع أحداث الواقعة إلى يونيو الماضي، حينما شهد مركز حوش عيسى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب تامر محمد مبروك، على خلفية خصومة ثأرية نشأت عن مقتل شقيق أحد المتهمين على يد شقيق المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بسبب أولوية ري الأراضي وغرفة صرف زراعي.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى بالعثور على جثة المجني عليه وبها طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

توصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن المتهمين ترصدوا للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنوه حتى تأكدوا من وفاته، ثم سلم أحدهم نفسه للشرطة.

وجرى ضبط باقي المتهمين، وأحالتهم النيابة العامة، إلى المحكمة التي أصدرت حكمها.

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محكمة جنايات دمنهور جريمة الثأر الدامية مركز حوش عيسى محمود هويدي مدير أمن البحيرة
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