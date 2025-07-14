رسميًا.. استبعاد ترشح نائب حزب النور في سباق الشيوخ بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ "نظام فردي" محافظة كفر الشيخ.

وجاء قرار محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ؛ تأييدًا لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاده نهائيًا من الكشوف الانتخابية لعدم عدم استيفاء المرشح شرط أداء الخدمة العسكرية.

وتلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية برئاسة المستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس المحكمة استبعدت نائب رئيس حزب النور من الترشح بعد ثبوت عدم تأديته الخدمة العسكرية وفقًا للقرار رقم 5385 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1982 باستثنائه منها ما يعد غير معاف وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، الذي يشترط الأداء الفعلي أو الإعفاء القانوني الكامل.

وتقدم نائب حزب النور ومرشح الحزب السيد مصطفى خليفة، بطعن قانوني أمام محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ مطالبًا بإلغاء قرار الاستبعاد مستندًا في طلب دعواه إلى سوابقه في خوض الانتخابات البرلمانية في أعوام 2012، 2015، و2020.

وتقدمت هيئة الدفاع الخاصة بنائب رئيس حزب النور مستندات رسمية تثبت خوضه انتخابات سابقة الترشح على عضوية مجلس النواب، والفوز بها في تلك الأعوام وشارك في انتخابات 2015 و2020، ووصل في كليهما إلى جولة الإعادة مع تقديم مذكرة قانونية تثبت صحة موقفه القانوني.

ورأت المحكمة بناءً على أوراق القضية وفحص تلك المستندات، أن السوابق الانتخابية لا تُغني عن شرط الاستيفاء القانوني لأداء الخدمة العسكرية، وأصدرت قرارها برفض الطعن وتأييد قرار الاستبعاد.