بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، عن تحرك، اليوم الإثنين، تجاه مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على شاطئ المحافظة،عقب واقعة غرق سيدة أمام أبنائها وزوجها، وما أعقبها من مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تطوير منظومة إنقاذ الشاطئ.

كان قد ورد بلاغ إلى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، في 11 يوليو الجاري، يفيد غرق سيدة بمياه البحر بأحد شواطئ المحافظة.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي رحاب عبد الرحمن 49 عامًا، متأثرة بإصابتها بأسفيكيسيا الغرق، نتيجة غرقها بمياه البحر بالشاطئ في نطاق حي الزهور، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى وقيام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذها بإحدى غرف العناية المركزة .

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازمة.

وكشف مصدر مقرب من أسرتها أن "رحاب" دخلت مياه البحر قبل أن تسحبها الدوامة، وحاولت ابنتها وابنها إنقاذها لكنهما فشلا في ذلك، ودفعت الأم ابنتها بعيدا عنها حتى لا تغرق معها وهي تنقذها، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى عقب إخراجها من البحر.

وأعلنت محافظة بورسعيد، اليوم، عن تفقد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على شاطئ محافظة بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل خدمة لرواد الشواطئ خلال موسم الصيف، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد،

وأكدت، في بيان لها، أن السكرتير العام تابع خلال جولته، توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين المنتشرين بطول الشاطئ.

ووجه السكرتير العام بضرورة التواجد المستمر لهم لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ، كما شدد على أهمية الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية المنصوص بها على الشاطئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة لزوار الشاطئ.

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