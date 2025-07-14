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البلكونة وقعت على الثلاجة.. انهيار شرفة منزل فوق سوبر ماركت بالسويس

03:39 م الإثنين 14 يوليو 2025

سقوط البلطونه على المحل

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السويس – حسام الدين أحمد:

شهد حي السويس اليوم الإثنين، انهيار شرفة شقة سكنية، وسقوطها على واجهة محل تجاري يقع بالطابق الأرضي، ما أسفر عن تلفيات محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار شرفة عقار قديم، لتسقط على "يافطة" أحد المحال التجارية وثلاجة عرض خارجية، إضافة إلى تلف عدد من البضائع المعروضة أمام المحل.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الانهيار شمل أرضية وجدار الشرفة، ما استدعى استدعاء الجهات المختصة لرفع الركام، وتأمين الموقع.

وقال مصدر مسؤول بحي السويس، إن الإدارة قررت إرسال لجنة هندسية لمعاينة العقار بالكامل، للوقوف على حالته الفنية، وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى ترميم أو يمثل خطرًا داهمًا على السكان، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه سواء بالإخلاء أو الترميم.

انهيار شرفة على سوبر ماركت

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انهيار شرفة منزل سوبر ماركت السويس
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