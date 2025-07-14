حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالعاشر من رمضان - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بالشرقية، بقيادة المهندس عبد الكريم عوض الله، حملة مكبرة في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية بلغت نحو 11 طنًا، جميعها بدون بيانات أو مجهولة المصدر داخل مصانع غير مرخصة لتصنيع وتعبئة الأغذية.

وضبطت الحملة 600 كجم لحوم دواجن مجمدة، 2400 زجاجة مياه غازية، 2700 عبوة عصير و4000 علبة جبنة داخل مصنع لتجهيز الوجبات الغذائية، وجرى تحرير محضر رقم (6989) جنح ضد صاحبه. كما تم ضبط 300 كجم دوبريه فراخ.

وشدد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لضبط الأسواق، والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.