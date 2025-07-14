مدبولي يوجه بتسريع الأعمال الإنشائية لمحور السادات بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45" بالإسكندرية، اليوم الإثنين، ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

واطلع رئيس الوزراء على سير العمل بالمشروع الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير منطقة شرق الإسكندرية وربط المحاور الرئيسية، بما يسهم في تخفيف التكدس المروري وتحسين الحركة بين الأحياء والمناطق الحيوية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية المشروع، مشيرًا إلى التوجيه بتكثيف الأعمال الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في التنفيذ، إلى جانب تخصيص منطقة خضراء تضم أنشطة ترفيهية بعد اكتمال المشروع لتحسين المشهد العام.

وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن الكوبري يتضمن أربعة اتجاهات تربط شارع السادات، الطريق الساحلي الدولي، ميدان الساعة، والمعمورة، بما يخدم الحركة المرورية في المدينة.

واستعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تفاصيل المشروع الذي يبلغ طوله نحو 2.6 كم، ويتضمن 12 حارة مرورية موزعة على مستويين، إضافة إلى موقفين للسيارات بسعة إجمالية 160 مركبة، أحدهما جهة الطريق الدولي الساحلي والآخر بشارع السادات.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن شارع السادات يُعد من المحاور الحيوية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الزراعي والدولي الساحلي عند تقاطع مصطفى كامل ومحور المحمودية، كما يمثل المدخل الرئيسي لمنطقة شرق المدينة والكورنيش.

وأضاف اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن المشروع يحل الاختناقات المرورية عند تقاطع شارعي السادات ومصطفى كامل، ويختصر أزمنة التنقل بين جنوب المدينة وشرقها وغربها، مؤكدًا أن المشروع يُعد من أبرز مشروعات الطرق الجارية بالمحافظة.

واختتم رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال المشروع؛ نظرًا لأهميته في تسهيل حركة المواطنين، ودعم النشاط السياحي بالإسكندرية.