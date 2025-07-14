جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة، جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مبادرة "قوافل الخير" لإقامة معارض خيرية، بهدف توزيع الملابس على الأسر الاولى بالرعاية بجميع مدن المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت سماح ذكي، مسئول وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة: "إنه جرى تنظيم المعارض بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وفريق المتطوعين، وبمشاركة بنك الكساء المصري".

وأوضحت مسئول حقوق الإنسان في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق المبادرة في مدينة الطور اليوم، بهدف توزيع 15 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والشنط، وسجاجيد الصلاة على عدد 1500 أسرة، مشيرة إلى أنه سيجري توزيع 7500 قطعة بكل مدينة من باقي مدن المحافظة.

وأكدت سماح ذكي أنه من المقرر أن يستفيد من المبادرة نحو 750 أسرة من الأسر المدرجة ضمن برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الهمم، لافتة إلى أن المعرض يستمر في كل مدينة لمدة ثلاثة أيام، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.

وأشارت مسئول حقوق الإنسان إلى أن المبادرة تدعم أيضًا 50 عروسًا، من خلال توزيع كرتونة على كل عروسة تحتوي على 50 قطعة تشمل "ملابس داخلية وخارجية، أحذية، شنط، فوط"، إضافة إلى "بطانية، لحاف، وشال"، مؤكدة أن جميع الملابس المعروضة جديدة تمامًا ومن أرقى الماركات.