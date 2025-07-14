البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الإثنين، فعاليات ثقافية وإبداعية بمدرسة الوكيل الابتدائية بمركز كفر الدوار، ضمن حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل".

وشهدت الفعاليات إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الأطفال، حيث تنوّعت الأنشطة لتشمل ورشًا فنية وثقافية وتعليمية، من بينها ورش التلوين الإبداعي، و"بازل الحكايات" لتنمية مهارات التفكير، إلى جانب مسابقات ثقافية هدفت لتعزيز الوعي العام والمعرفي لدى التلاميذ.

وأُقيمت ورشة للقراءة الحرة، وأخرى لتعليم الكروشيه، وورشة تلوين باستخدام ألوان المياه على أشكال الجبس، بالإضافة إلى جلسات حكي تفاعلية أثرت المحتوى الثقافي المقدم للأطفال.

تأتي هذه الفعالية ضمن خطة موسعة تستهدف تفعيل دور المكتبة المتنقلة في نشر المعرفة والوصول بالأنشطة الثقافية والتعليمية إلى مختلف القرى والمراكز، بما يسهم في بناء جيل مثقف قادر على مواكبة تطورات العصر.