أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، على خلفية تورطه في واقعة صعق لص بالكهرباء أثناء محاولته سرقة دراجة نارية (تروسيكل) بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد .

وتعود تفاصيل القضية رقم 8605 لسنة 2025 جنايات القوصية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى القوصية المركزي بوصول جثة هامدة لشاب يُدعى "مصطفى. ث. م"، تبين لاحقًا أنه توفي نتيجة صعق كهربائي، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، أن المجني عليه سبق وأن حاول سرقة التروسيكل الخاص بالمتهم "عماد. ص. ن"، ويعمل كهربائيًا، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وذلك بسبب توصيل المتهم مصدر كهربائي للتروسيكل كإجراء احترازي، ما أدى إلى صعق المجني عليه كهربائيًا خلال محاولته الثانية لسرقة المركبة، مما تسبب في وفاته على الفور.