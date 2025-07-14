إعلان

فخ كهربائي.. معاقبة صاحب تروسيكل أنهى حياة لص حاول سرقته بأسيوط

01:18 م الإثنين 14 يوليو 2025

محكمة جنايات أسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، على خلفية تورطه في واقعة صعق لص بالكهرباء أثناء محاولته سرقة دراجة نارية (تروسيكل) بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد .

وتعود تفاصيل القضية رقم 8605 لسنة 2025 جنايات القوصية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى القوصية المركزي بوصول جثة هامدة لشاب يُدعى "مصطفى. ث. م"، تبين لاحقًا أنه توفي نتيجة صعق كهربائي، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، أن المجني عليه سبق وأن حاول سرقة التروسيكل الخاص بالمتهم "عماد. ص. ن"، ويعمل كهربائيًا، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وذلك بسبب توصيل المتهم مصدر كهربائي للتروسيكل كإجراء احترازي، ما أدى إلى صعق المجني عليه كهربائيًا خلال محاولته الثانية لسرقة المركبة، مما تسبب في وفاته على الفور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فخ كهربائي صاحب تروسيكل لص أسيوط سرقة دراجة نارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟