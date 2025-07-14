قنا - عبد الرحمن القرشي:

صرحت جهات التحقيق بالغردقة، اليوم الإثنين، بدفن لاعب الفلاي بورد الشهير، محمود عبدالغني عبدالعظيم، مصرعه، أثناء تقديمه عرضًا استعراضيًا.

كانت مدينة الغردقة شهدت حادث مأساوي حيث لقي لاعب الفلاي بورد الشهير، محمود عبدالغني عبدالعظيم، مصرعه، أثناء تقديمه عرضًا استعراضيًا ضمن فعاليات ترفيهية في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط أحد ممارسي رياضة الفلاي بورد من ارتفاع مفاجئ خلال الاستعراض، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية سقوط اللاعب أثناء الاستعراض وتعرفه لعدة إصابات في الرأس.

وأظهرت المعاينة الأولية للجثمان وجود إصابات متعددة في الرأس، يُرجح أنها نتيجة السقوط العنيف.

ويعد محمود عبدالغني البالغ من العمر 44 عامًا من أبناء محافظة المنوفية، يُعد من أبرز الوجوه الشابة في رياضة الفلاي بورد في مصر، وكان يشارك في عروض رياضية وترفيهية في عدد من المنتجعات السياحية بالغردقة.