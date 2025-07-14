موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 470 ألف طن بضائع خلال يونيو

السويس - حسام الدين أحمد:

حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 470 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يونيو الماضي، وسجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 355 ألف طن بنسبة زيادة 257% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 115 ألف طن.

وخلال الشهر الماضي سجل ميناء سفاجا تداول 290 ألف طن بضائع بكمية صادر 207 ألف طن بنسبة زيادة 152% عن الواردات التي حققت 83 ألف طن، بينما شهد ميناء بورتوفيق تداول 27 ألف طن بكمية وارد 1000 طن وصادر 26 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 18 ألف طن وكمية صادر 43 ألف طن.

كما استقبل ميناء الزيتيات البترول في السويس 13 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 79 ألف طن فوسفات، إلى دول الخليج العربي وجنوب شرق أسيا.

وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة أن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، لافتا أن الاهتمام بالشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في التصدير.

وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر،

وتحسين الموانئ التابعة للهيئة جاء نتيجة لأعمال التطوير وتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي.

وأكد أن زيادة حركة الصادرات المصرية يعزز من القدرة التنافسية للموانئ على المستوى العالمي، كما شدد على أهمية ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من الطرق والسكك الحديدية، مما يسهل نقل البضائع والمحاصيل.