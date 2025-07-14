متهم في 24 قضية.. المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم ، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للاتجار في المواد المخدرة بمدينة الطور.

وتعود أحداث الواقعة إلى أبريل الماضي، بورود معلومات لرجال الأمن بمدينة طور سيناء، أن "ك. ح. س" 36 عامًا ويعمل سائق، وسابق اتهامه في 24 قضية، منها سرقة دراجات نارية، وتعرض لأنثى، قام بتغيير نشاطه من السرقة إلى الإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، ويتخذ من المقاهي والميادين العامة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بضبط المتهم بعد التأكد من صحة المعلومات التي تفيد أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمحطة شرق الدلتا.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم خلال تواجده داخل محطة شرق الدلتا، وفي يده كيس بلاستيك أسود كبير، وبفضه تبين أن بداخله 52 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، وبحوزته هاتف محمول و1200 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1347 جنح طور سيناء لسنة 2025، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 510 جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالناصر محمد، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.