أسيوط - محمود عجمي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، حملة رقابية موسعة بمركز أبوتيج، أسفرت عن ضبط 500 كيلو جرام من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية.

وقال خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملة نُفذت تحت إشراف المهندس وليد الملك، مدير إدارة تموين أبوتيج، وبمشاركة كل من خالد الشاعر، رئيس الرقابة التموينية بالمركز، والمفتشين هشام الصادق وأحمد عبد الفتاح، وبالتنسيق مع محمد عبد الله نصير، رئيس الوحدة المحلية بقرية دوينة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة بأبوتيج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد أمنهم الغذائي.

ووجّه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في الحملة، مثمنًا جهودهم في حماية المواطنين وضبط الأسواق.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك Assiout Governorate، والبريد الإلكتروني: asuinfo@mld.gov.eg، فضلًا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) والموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.