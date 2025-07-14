سوهاج - عمار عبدالواحد:

وسط أجواء من الفرحة والزغاريد، احتفلت أسرة الطالبة رفيدة ياسر يسري جلال بتفوقها الكبير بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية – نظام الثلاث سنوات، بمجموع 698 من 700 بنسبة نجاح بلغت 99.71%، لتتربع على قمة أوائل الجمهورية وتصبح نموذجًا يحتذى به في الإصرار والاجتهاد في التعليم الفني.

ورغم اختيارها لمسار التعليم الفني بعد الشهادة الإعدادية، لم يمنعها ذلك من أن تحلم وتخطط وتسعى، حيث كشفت رفيدة عن طموحها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي، مؤكدة أنها كانت تذاكر بجد واجتهاد كما لو كانت في الثانوية العامة، ولم تترك مجالًا للصدفة، بل استعانت بالدروس الخصوصية في خمس مواد تخصصية، بالإضافة إلى دعم والديها ومعلميها.

وقالت رفيدة: "إنها درست واجتهدت وكأنها في الثانوية العامة، مضيفًة أنه كان لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه، مؤكدة أنها لم أشعر يومًا أن التعليم الفني أقل شأنًا من الثانوية العامة، بل اعتبرته طريقًا مختلفًا للنجاح".

وأوضحت "رفيدة" أن مدرستها، مدرسة بنهو الثانوية الإلكترونية بنات، كانت داعمة لها في كل خطواتها، مشيرة إلى أن معلميها وفروا لها المساعدة اللازمة طوال الثلاث سنوات، وكانوا حريصين على توفير بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة لها ولزميلاتها.

وأعرب ياسر يسري جلال والد الطالبة "رفيدة" عن سعادته الغامرة بنجاح ابنته، موضحًا أنها حصلت على مجموع 266 من 280 في الشهادة الإعدادية، وأنه بسبب ظروف الأسرة، فضل أن تلتحق بالتعليم الفني بدلًا من الثانوي العام؛ بسبب ارتفاع نفقاته، لكنه لم يتوقع أن ابنته تصل إلى هذا القدر من التفوق.

وأكد والد الأولى على الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية، أن رفيدة شرفت العائلة بتفوقها، مضيفًا أن اختيارنا للتعليم الفني كان قرارًا صعبًا، لكن رفيدة حولته لفرصة ذهبية بحصولها على المركز الأول.

وقدمت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان "بـ99.71%.. رفيدة بنت سوهاج تسطر قصة نجاح في التعليم الفني وطموحها الالتحاق بالمعهد الفني الصحي".