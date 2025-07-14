جنوب سيناء - رضا السيد:

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء والقناة: "إنه جاري رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة دهب، وتحويلها إلى العمل بنظام المعالجة الثلاثية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتصبح 8 آلاف متر مكعب يومي".

وأشارت رئيس القطاع إلى أنه يأتي ذلك بتكلفة تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، بهدف تحسين أداء المحطة، وزيادة قدرتها على معالجة المياه الملوثة. وتلبية احتياجات المدينة المتزايدة من خدمات الصرف الصحي، خاصةً أنه تعد من أهم المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم، أن تطوير الصرف الصحي بمدينة دهب يحظى باهتمام القيادة السياسية بشكل عام، ومحافظ جنوب سيناء بشكل خاص، إضافة إلى حرصهم على الصيانة الدورية لروافع الصرف الصحي والغابة الشجرية المرتبطة بالمحطة، لكونها تسهم في تحسين جودة المعالجة النهائية، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الآمنة، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية لخدمة المواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت المهندسة حنان عمر أن أعمال التطوير بالمحطة تتضمن إعادة تأهيل شاملة للمحطة من خلال تغيير الشبكة الكهروكيميائية بالكامل، واستخدام طرق حديثة للمعالجة من خلال تحديث المعدات والتقنيات المستخدمة، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، ودراسة إعادة استخدامها في مختلف الأنشطة التي تتفق مع القوانين والأكواد والاشتراطات المنظمة، وذلك يسهم في تحسين جودة خدمات الصرف الصحي بالمدينة، ويضمن الحفاظ على البيئة لجذب أكبر عدد من السائحين.

وأشارت رئيس القطاع إلى أنه جارى التنسيق بشأن مراحل التطوير مع كافة الجهات المعنية، وهم : وزارة الإسكان، ومحافظة جنوب سيناء، وشركة المياه والصرف الصحي، لتحديد أنسب الطرق التي سيجري استخدامها لتشغيل المحطة.