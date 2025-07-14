إعلان

تركه مجهول ورحل.. العثور على طفل حديث الولادة في عزبة لمعي بالمنوفية

12:07 ص الإثنين 14 يوليو 2025

العثور على طفل حديث الولادة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

عثر أهالي عزبة لمعي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، على طفل حديث الولادة تُرك في الشارع من قِبل شخص مجهول، ثم فرّ هاربًا، فيما جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الطفل يبلغ من العمر نحو 7 أيام، وحالته الصحية مستقرة، حيث تقرر نقله وإيداعه بقسم الأطفال بمستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لتحديد هوية من تخلّى عن الطفل والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على طفل حديث الولادة العثور على رضيع أشمون لمعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رئيس رابطة التجار: انتهاء "الأوفر برايس" وانخفاض مرتقب بأسعار السيارات
تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟