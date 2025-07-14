المنوفية - أحمد الباهي:

عثر أهالي عزبة لمعي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، على طفل حديث الولادة تُرك في الشارع من قِبل شخص مجهول، ثم فرّ هاربًا، فيما جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الطفل يبلغ من العمر نحو 7 أيام، وحالته الصحية مستقرة، حيث تقرر نقله وإيداعه بقسم الأطفال بمستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لتحديد هوية من تخلّى عن الطفل والوقوف على ملابسات الحادث.