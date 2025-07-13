إصابة شخصين في انهيار بلكونة منزل قديم بحي غرب أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب شخصان، اليوم الأحد، جراء انهيار شرفة منزل قديم بالدور الثاني العلوي في منطقة البيسري بحي غرب مدينة أسيوط، نتيجة تهالك المبنى وتقادم حالته الإنشائية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار بلكونة وسقوط شخصين، حيث انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مملوك لسيدة تُدعى "زينب. ج"، وأسفر الحادث عن إصابة "غادة. ج" (30 عامًا) و"مصطفى. م" (14 عامًا)، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.