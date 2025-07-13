أسيوط - محمود عجمي:

ضبطت مديرية التموين بأسيوط، اليوم الأحد، مصنعًا غير مرخص لتصنيع وتعبئة العصائر بمركز ساحل سليم، يستخدم موادًا مجهولة المصدر وعلامات تجارية مقلدة، في مخالفة جسيمة تهدد الصحة العامة، خصوصًا بين الأطفال.

وقال خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن الحملة أسفرت عن ضبط 888 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من المواد الخام مجهولة المصدر، مؤكدًا أن المصنع كان يروّج لمنتجاته باستخدام شعارات وهمية بهدف خداع المستهلكين وإيهامهم بجودة زائفة.

وشارك في الحملة مأمورو الضبط القضائي بمديرية التموين ومكتب تموين ساحل سليم، وهم: راشد همام علي، عز محمد عبد الرحمن، ماهر صبحي خلة، ومحمد جمال دياب.

وأكدت مديرية التموين استمرار جهودها لمراقبة الأسواق وردع محاولات الغش التجاري، مشددة على أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لا يجوز التهاون بشأنها.