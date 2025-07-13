كتب - مختار عاشور:

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي هزّت محافظة سوهاج، تحوّلت علاقة الأب بابنه إلى مأساة إنسانية مروعة، بعدما أقدم تاجر مواشٍ على قتل نجله غدرًا داخل منزله.

ونسرد عبر موقع "مصراوي" تفاصيل جريمة بشعة شهدتها محافظة سوهاج، حيث تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية، وأقدم على قتل نجله بدم بارد، قبل أن يُخفي جثمانه داخل برميل بلاستيكي داخل منزله، في محاولة يائسة للهروب من فعلته.

- الإعدام لـ تاجر مواشٍ قتل ابنه غدرًا

قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج بإجماع الآراء، أمس السبت، بمعاقبة تاجر مواشي بالإعدام شنقًا، في اتهامه بقتل ابنه ودفنه داخل برميل ووضع خرسانة عليه في باطن الأرض بمنزله، بقرية الإخيضر دائرة مركز شرطة المراغة.

- تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2023، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا من "عائشة. ا" 39 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز باختفاء ابنها "عبدالمعز. ب" 10 أعوام تلميذ عن مسكن الأسرة، وأضافت أنها منفصلة عن زوجها "بخيت. م" 40 عامًا تاجر مواشي، ولديها حكم قضائي بحضانة طفليها "المتغيب المذكور، وشقيقه إبراهيم 15 عامًا طالب في الصف الثالث الإعدادي.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، والد الطفل المتغيب المذكور "بخيت. م" 40 عامًا تاجر مواشي؛ بسبب خلافات بينه وبين طليقته حول حضانة الطفلين.

- ضبط المتهم

وجرى ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بوجود خلافات بينه وبين طليقته حول حضانة الأولاد، ورغبته في إقامة طفليه لديه.

- اعترافات الأب المتهم

وأضاف المتهم، أنه في شهر نوفمبر 2023 حضر إليه نجله المبلغ بغيابه دون علم والدته وظل معه عدة أيام، دون تحرير والدته محضر بذلك.

وتابع، أنه طلب من نجله الإقامة لديه وعدم العودة لوالدته إلا أنه رفض، ما دفعه إلى التعدي عليه بالضرب بالأيدي ضربًا مبرحًا حتى دخل في نوبة إغماء، ثم كتم أنفاسه وأطبق على رقبته بيديه حتى فارق الحياة؛ للانتقام من طليقته.

- أب يُخفي جثة ابنه بـ"برميل" ويهرب

وعن تخلصه من جثة نجله بعد موته قال الأب الذي تجرد من مشاعر الأبوه والحنان، أنه حفر حفرة داخل المنزل ثم وضع بداخلها برميل بلاستيك كان يستخدم لتخزين المياه، ثم ألقى الجثة بداخله، ثم وضع عليه طبقة قليلة من الأتربة، ثم وضع بعد ذلك كمية من الخرسانة حتى امتلئ البرميل، ثم ساوى الأرضية بعد ذلك بالأتربة بنفس مستوى المنزل؛ لإخفاء معالم الجريمة.

وأضاف المتهم، أنه بعد ارتكاب الجريمة غادر البلد وسافر لمحافظة الإسكندرية بحجة البحث عن عمل، وعاد منذ يومان للبلد؛ لحلول شهر رمضان المبارك.

- جثة في حالة تحلل كامل

وجرى استخراج الجثة في حالة تحلل بإرشاد المتهم، ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أحالت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، قضت في أول درجة، في شهر فبراير الماضي، بإجماع الآراء بمعاقبة تاجر مواشي بالإعدام شنقًا، في اتهامه بقتل ابنه ودفنه داخل برميل ووضع خرسانة عليه في باطن الأرض بمنزله، بقرية.

- القصاص لدم الابن

وهكذا أسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها سوهاج، بعدما قررت المحكمة إحالة أوراق تاجر المواشي إلى المفتي؛ تمهيدًا لإعدامه، جزاءً لما اقترفته يداه بحق فلذة كبده. جريمة تجرد فيها الأب من كل مشاعر الإنسانية والرحمة، ليُكتب الفصل الأخير في مأساة هزّت القلوب، وظلت تفاصيلها عالقة في أذهان أهالي القرية لدمويتها وغدرها الذي لا يُصدق.