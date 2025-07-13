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6 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي على طريق السخنة

07:39 م الأحد 13 يوليه 2025

تهشم مقدمة احدي السيارتين نتيجة لقوة التصادم

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السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق "السويس - السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا بتصادم سيارتين ملاكي، بالقرب من ميناء السخنة، يستقلهما 6 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث وجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 5 سيارات لموقع الحادث، وقدم المسعفين التأمين الطبي بموقع الحادث قبل نقل المصابين.

وأفادت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ومحاولة قائد إحدى السيارتين تجاوز سيارة نقل على الطريق فاصطدم بالسيارة الملاكي الأخرى بقوة نتيجة لتفاوت السرعات بينهما.

وقال مصدر بمجمع طبي السويس، إن 4 مصابين حالتهم مستقرة وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات، بينما وصل 2 مصابين حالتهم خطيرة وجرى نقلهم للعناية المركزة لمراقبة مؤشراتهم الحيوية تحت الملاحظة الدقيقة لحين تحسن حالتهم والسماح بإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.

ورفعت إدارة مرور السويس أثار الحادث من حرم الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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