جنوب سيناء - رضا السيد:

استضاف مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ وفدًا إعلاميًا يضم ممثلي كبرى وسائل الإعلام من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في زيارة تعريفية تستهدف الترويج لمقومات المقصد السياحي المصري، ضمن استراتيجية وزارة السياحة الرامية لتعزيز حضور مصر كوجهة متنوعة وجاذبة للسياح من مختلف الأسواق الدولية.

وقال المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، إن الزيارة تمثل خطوة مهمة في دعم الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر، خاصةً في السوقين البريطاني والأمريكي اللذين يمثلان أسواقًا رئيسية مستهدفة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للإعلام الدولي في نقل صورة حقيقية عن التجارب السياحية الفريدة التي تقدمها الوجهات المصرية.

ومن جانبها، أوضحت نرمين حنفي، مدير عام إدارة العلاقات السياحية بالهيئة، أن برنامج الزيارة شمل عددًا من المواقع السياحية البارزة بمدينة شرم الشيخ، منها محمية رأس محمد، ومتحف شرم الشيخ، والسوق القديم، والكاتدرائية، بهدف إطلاع الوفد الإعلامي على تنوع الأنماط السياحية وجودة الخدمات المقدمة.