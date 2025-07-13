كتب - مختار عاشور:

في مشهد يفوق الخيال، استيقظت قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، على جريمة مروعة هزّت أركانها، بعدما أقدم شاب على ذبح والده أثناء نومه داخل غرفة منزله، لتتحول الوسادة التي أسند عليها رأسه إلى بركة من الدماء.

كشفت تفاصيل الواقعة عن لحظات صادمة، دفعت الأهالي إلى التساؤل: كيف تتحول يد الابن إلى أداة موت لوالده؟

ونسرد عبر موقع "مصراوي" التفاصيل الكاملة والمروعة لواقعة الشاب الذي أقدم على إنهاء حياة والده المُسن بلا رحمة وبدم بارد، وذلك خلال السطور التالية:

- جريمة تقشعر لها الأبدان.. ابن ينحر والده وهو نائم

في جريمة تقشعر لها الأبدان وتفوق كل تصورات العقل، شهدت قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فاجعة عائلية مؤلمة، بعدما أقدم شاب في مقتبل العمر على قتل والده المُسن أثناء نومه داخل منزله، مستخدمًا سلاحًا حادًا وجّه به طعنة غادرة في رقبته أنهت حياته على الفور.

- الإبلاغ عن الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل داخل منزله غارقًا في دمائه، ليتبين لاحقًا أن ابنه هو الجاني، في واقعة صدمت القرية الهادئة وأثارت موجة من الغضب والحزن بين السكان، الذين لم يتخيلوا أن تتحول علاقة الأب بابنه إلى مأساة بهذا الشكل الدموي.

وتبين بالفحص، وجود القتيل ملقى على جانبه الأيمن، مرتديًا جلبابًا أبيض، وغارقًا في دمائه، وتبيّن وجود جرح قطعي عميق في الرقبة أودى بحياته على الفور.

وأظهرت التحريات الأولية أن نجل المجني عليه هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد أن باغت والده بطعنة قاتلة بسلاح أبيض أثناء نومه فجر اليوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وحرّرت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة.

- القبض على المتهم بذبح والده

ألقت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، القبض على المتهم بقتل والده داخل منزله بقرية قورص التابعة لدائرة المركز، وتم اقتياده لبدء التحقيقات.

- الابن القاتل.. مدرس مسرح يذبح والده في كفر قورص

أسفرت التحريات الأولية عن أن مرتكب الواقعة هو نجل المجني عليه، ويدعى محمد.م.ع، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعمل مدرسًا للمسرح بقرية كفر قورص، وهو خريج كلية التربية النوعية.

وتشير التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت فجر اليوم، عندما باغت الابن والده بسلاح أبيض أثناء نومه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وبينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع الجريمة وأبعادها النفسية والاجتماعية، تعيش قرية قورص حالة من الذهول والحداد، بعدما تحولت علاقة الدم إلى مأساة دامية أنهت حياة أب على يد أقرب الناس إليه، تاركة خلفها أسئلة موجعة وصمتًا ثقيلًا يعم المكان.