سوهاج - عمار عبد الواحد:

ترأس اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة ملفات خدمية وتنموية، على رأسها الاستعدادات للانتخابات، وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة مواعيد فتح وغلق المحلات، بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات.

استعرض الاجتماع موقف تقنين الأراضي والتصالح والمتغيرات المكانية، إذ تم إعلان أسماء غير المستوفين لمتطلبات التصالح، وشهدت المرحلة الثالثة من الموجة 26 إزالة 121 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، واسترداد 95 حالة من أملاك الدولة.

كما أصدرت وحدة المتغيرات المكانية أكثر من 31 ألف شهادة بيانات، مع توجيه المحافظ بسرعة الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأكد ممثل مديرية الأمن جاهزية المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ بـ504 مقرًا انتخابيًا و509 لجان فرعية، وتم اعتماد شركة الغزل والنسيج كمقر للجنة العامة للفرز. وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، وضمان جاهزية فرق التدخل السريع والخدمات اللوجستية والإدارية لتسهيل العملية الانتخابية.

وفيما يخص ملف الكهرباء، استعرض مسؤولو القطاع جهود ترشيد الاستهلاك بالمقرات الحكومية والشوارع، ووجّه المحافظ إدارات المتابعة والحوكمة بالرقابة الدورية لضمان الالتزام بإجراءات الترشيد والمواعيد الصيفية لغلق المحلات.

وشمل الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"، إذ وجّه المحافظ بسرعة استكمال المشروعات المتأخرة وتحديد المستحقين فعليًا لـ"سكن كريم" لضمان عدالة التوزيع. كما دعا إلى تعظيم الموارد المالية من خلال استغلال الأصول غير المستغلة لتمويل مشروعات جديدة، وأكد على سرعة تنفيذ مشروع الزي الموحد لعمال النظافة بالمراكز.

وأشاد المستشار العسكري بالتعاون بين الجهات التنفيذية في تنفيذ سيناريوهات الأزمات، داعيًا إلى مزيد من التدريبات المشتركة. كما وجّه المحافظ الحماية المدنية بالمرور على المنشآت الخدمية للتأكد من تطبيق معايير السلامة، وتنظيم حملات توعية بالاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية.

وأخيرًا، ناقش الاجتماع تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، حيث تم توجيه الوحدات المحلية بحصر الساحات المناسبة للاستخدام كمواقف سيارات، وتخصيص مساحات ملائمة لذوي الإعاقة.