العثور على طفلة حديثة الولادة وسط الزراعات في الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

عثر عدد من أهالي قرية تل الحطب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة وسط الزراعات بطريق فرعي بالقرية، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والتعاطف بين الأهالي.

وفور العثور عليها، قام المواطنون بنشر صورة الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملًا في التوصل إلى أسرتها أو أقاربها، خاصة مع تصاعد الشكوك حول احتمال تعرضها للاختطاف عقب ولادتها.

وقام الأهالي بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، حيث انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع العثور على الطفلة، وتم التنسيق مع الجهات الصحية لتقديم الرعاية الطبية لها، قبل إيداعها بأحد دور الرعاية المختصة بحضانة الأطفال حديثي الولادة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الطفلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.