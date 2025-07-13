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غلق أكاديمية تمريض تدار دون ترخيص في بني سويف

05:01 م الأحد 13 يوليو 2025
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت محافظة بني سويف اليوم الأحد، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، لمواجهة كافة صور الغش، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وتمكنت الحملة التي شارك فيها جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من الغلق الإداري لأكاديمية تمريض تُدار دون ترخيص، وذلك بناء على شكوى واردة بوجود أكاديمية تزاول نشاط غير مرخصة.

جرى التحفظ على كميات من الأدوات و المستلزمات، وتحرر محضر غلق بسبب تدريس محتوى علمي واستخدام أجهزة تدريب واستخراج شهادات بالمخالفة للقانون.

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غلق أكاديمية تمريض بني سويف المنشآت الطبية الخاصة
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