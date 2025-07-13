محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد الهيئة الوطنية للصحافة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفديّ الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والذى يزور المحافظة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و المهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بحضور علاء ثابت وكيل الهيئة، عبد النبى الشحات نائب رئيس مجلس إدارة دار التحرير، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على اهتمام الهيئة الوطنية والمؤسسات الصحفية بجهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، و دور الإعلام الوطني في دعم الخطط التنموية والاطلاع على أرض الواقع على ما حققته المحافظة من قفزات تنموية وخدمية في مختلف المجالات.

واستهل الوفد جولته التفقدية بزيارة حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، وقام رئيس الهيئة بغرس نخلة داخل الحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور، يرافقهم كلًا من مروة السيسي الأمين العام للهيئة، و المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، و عادل السعداوى، مدير عام مؤسسة دار التحرير و جريدة الجمهورية، و الإعلامي حمدى رزق، عمرو الخياط أعضاء الهيئة الوطنية، والدكتور أحمد مختار مستشار رئيس الهيئة.