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انهيار عقار بمنطقة العطارين في الإسكندرية وجار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

08:07 ص الأحد 13 يوليو 2025

انهيار عقار

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كتب- محمد فتحي:

انهار عقار به سكان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقار به عددا من المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المحافظة إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من أرضي و4 طوابق أرضي.

وتعمل قوات الحماية المدنية والإنقاذ في البحث عن مفقودين ونقل مصابين إلى المستشفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الانهيار.

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