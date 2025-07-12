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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق "قفط - القصير"

11:54 م السبت 12 يوليه 2025

إسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين تريلا مع سيارة غاز على طريق قفط القصير، جنوبي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين تريلا مع سيارة غاز على طريق قفط -القصير.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وجرى نقلهما إلى مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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حادث تصادم سيارتين مديرية أمن قنا مصرع شخص سيارة غاز
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