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مصرع شاب غرقًا في مياه بحر سليمان بالبحيرة

11:30 م السبت 12 يوليه 2025

مصرع شاب غرقا - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام بمياه بحر سليمان بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى قسم شرطة غرب النوبارية بلاغًا من الأهالي بغرق أحد الشباب بمياه بحر سليمان بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام أحمد فرج عبد العزيز، 17 سنة، ومقيم بمركز أبو المطامير، بالاستحمام هربًا من حرارة الطقس، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

انتشلت الجثة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وأودعت ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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