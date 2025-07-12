أسوان - إيهاب عمران:

في مشهد غير معتاد، غادر قطار رقم 2011 المكيف (VIP) محطة أسوان صباح اليوم متوجهًا إلى القاهرة، لكنه انطلق دون العربة رقم 9 المخصصة له، هذا الغياب المفاجئ للعربة أثار حالة من الارتباك والاستياء بين الركاب الذين فوجئوا بعدم وجود مقاعدهم المحجوزة.

وروى محمد حسين، أحد الركاب، أنه حجز تذكرة للعربة المفقودة، وعند دخوله القطار لم يجدها، فاضطر هو وعدد من المسافرين للجلوس على مقاعد في عربات أخرى، بينما كان القطار يواصل رحلته.

أفاد مصدر بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأن سبب الواقعة يعود إلى عطل فني في فرامل العربة رقم 9 تم اكتشافه قبل تحرك القطار من أسوان، وبعد محاولات فاشلة لإصلاحه، تقرر استبعادها.

وأوضح المصدر أن عدم تركيب عربة بديلة في أسوان يرجع إلى موعد تحرك القطار المبكر (الخامسة وربع صباحًا)، حيث لم تكن هناك عربات احتياطية متوفرة في المحطة في ذلك التوقيت.

مع وصول القطار إلى محطة الأقصر، تم ضم عربة بديلة للتشكيل لاستكمال الرحلة، وتم نقل ركاب العربة رقم 9 إليها لتصبح العربة رقم 11 في مؤخرة القطار.

من جانبهم، عبر عدد من الركاب عن استيائهم من محاولات معالجة الخطأ، حيث تم إجراء تغييرات ارتجالية في توزيعهم فى عربات القطار، الأمر الذي أحدثت حالة من الفوضى والارتباك داخل القطار، خاصة بين الركاب الذين حجزوا مقاعدهم إلكترونيًا أو مبكرًا، وتسبب التأخير الناتج عن ذلك في وصول القطار متأخرًا بساعتين كاملتين عن موعده الأصلي.