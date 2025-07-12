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بعد زيارة مفاجئة.. وكيل صحة المنوفية يرصد تدهورًا بمستشفى تلا المركزي

08:48 م السبت 12 يوليو 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

توجه الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى تلا المركزي، اليوم السبت، وذلك في إطار متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورافقه في الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتورة جينا كمال، مدير المكتب الفني بإدارة العلاجي.

وخلال المرور، رصدت اللجنة تدنيًا ملحوظًا في مستوى النظافة العامة داخل المستشفى، بالإضافة إلى ضعف الانضباط الإداري، ما استدعى إحالة المخالفات للشؤون القانونية للتحقيق الفوري.

كما لاحظ وكيل الوزارة، غياب التواجد الكافي لأفراد الأمن، وسوءً في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مما يمثل قصورًا واضحًا لا يتماشى مع معايير الجودة والرعاية المطلوبة.

وفي ضوء ما رُصد من سلبيات، أصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، وعضوية عدد من المختصين من المديرية، لدراسة الوضع داخل المستشفى بشكل شامل، ووضع خطة عاجلة لتحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتصحيح الوضع، وتحسين مستوى الأداء في أقرب وقت، حرصًا على سلامة المرضى وحقهم في تلقي خدمة صحية تليق بهم.

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الدكتور عمرو مصطفى محمود وزارة الصحة بالمنوفية مستشفى تلا المركزي إدارة الطب العلاجي المنوفية
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