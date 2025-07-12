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السجن المؤبد لميكانيكي قتل والدته وشرع في قتل شقيقته بالشرقية

06:34 م السبت 12 يوليو 2025

السجن المؤبد لميكانيكي قتل والدته

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الشرقية- ياسمين عزت:

أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، حكم السجن المؤبد بحق ميكانيكي سيارات، لاتهامه بقتل والدته والشروع في قتل شقيقته، خلال فض مشاجرة بينهما في نطاق قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

تعود تفاصيل القضية إلى 21 مارس 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.م.ال (22 عامًا)، ميكانيكي سيارات ومقيم بفاقوس، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمتين؛ الأولى كانت قتل والدته نجفة.م.ع، أما الثانية فهي الشروع في قتل شقيقته إسلام.م.ال.

وتبين أن المتهم حاول قتل شقيقته دون سبق إصرار أو ترصد، عندما نشبت مشاجرة بينهما، واستل سكينًا لطعنها، لكن محاولته باءت بالفشل، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج من إصابتها، وقد صدر حكم المؤبد ضد المتهم في هذه القضية.

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السجن المؤبد حبس ميكانيكي
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