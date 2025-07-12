طالب ينهي حياته بالحبة القاتلة فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أقدم طالب على التخلص من حياته بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال "حبة الغلة السامة" بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية حادة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول"محمد.ا.أ"، 19 عاما، طالب ومقيم بلقاس بجوار مدرسة ابوالسيد، مصاب بحالة إعياء شديد وقئ وإسهال "إدعاء تناول مادة سامة" ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى المستشفى وبسؤال عائلته أكدوا تناول نجلهم قرص سام يستخدم في حفظ الغلال"حبة الغلة السامة"، وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية سيئة دفعته إلى الإقدام على التخلص من حياته.

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.