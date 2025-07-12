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ركاب قطار يتفاجأون باختفاء مقاعدهم في أسوان.. والعربة تظهر في الأقصر

05:01 م السبت 12 يوليو 2025

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أسوان - إيهاب عمران:


تفاجأ عدد من ركاب قطار رقم 2011، المتجه من أسوان إلى القاهرة بغياب عربة كاملة من تشكيل القطار، مما تسبب في ارتباك بين الركاب نظرا لعدم وجود العربة.


وقال محمد حسين: "إنه حاجز تذكرة فى قطار 2011 إلى محافظة القاهرة، وأنه عندما دخل القطار لم يجد العربة التى حجز فيها رغم تحرك القطار، فاضطر هو وعدد آخر من المسافرين إلى الجلوس على مقاعد فى عربة أخرى حتى وصل القطار محطة الأقصر، وجرى تركيب العربة الناقصة وتحرك القطار متأخرا ساعتين".


وأفاد مصدر بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، بأنه عند مراجعة الفنيين لعربات قطار 2011 قبل تحركه من محطة أسوان، اكتشفوا وجود عطل فى إحدى العربات مما يؤثر على فرامل العربة، وحاولوا إصلاح العطل ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك فتم استبعاد العربة، والتواصل مع محطة الأقصر لتركيب عربة بدلا منها وهو ما تم بالفعل، واستكمل القطار رحلته إلى القاهرة بشكل طبيعي.


وأوضح المصدر أن سبب عدم تركيب عربة بديلة فى محطة أسوان، أن موعد تحرك القطار هو الساعة 5 وربع صباحا وفى هذا التوقيت، لم تكن هناك أي عربات احتياطية متوفرة فى محطة أسوان.

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