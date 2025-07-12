لعب أطفال ينتهي بجريمة.. حبس طفل بتهمة قتل طالب ثانوي في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة بقنا، حبس طفل 7 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل طالب ثانوية عامة وإصابة شقيقه بعدة طعنات بآلة حادة "مطواة" في إحدى المناطق التابعة لدائرة مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بمقتل طالب ثانوية عامة وإصابة شقيقه بطعنات آلة حادة مطواة على طالب في دائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن مشاجرة نشبت بسبب لعب كرة القدم أسفرت عن مقتل طالب ثانوية عامة وإصابة شقيقه على يد طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، في بندر الوقف.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بحبس المتهم 7 أيام كونه حدث لم يبلغ عمره 18 عامًا على ذمة التحقيقات.