البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 13 عاملًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، على الطريق الصحراوي، بعد مدخل التحدي بحوالي 10 كيلومترات.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالموقع المشار إليه، انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفع مرفق الإسعاف بـ 9 سيارات إلى مكان الحادث.

تبين من المعاينة انقلاب السيارة المحملة بالعمالة الزراعية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم: يوسف محمد عبد الله 16 عامًا، رشاد جبريل عبد الغني 37 عامًا، أحمد يسري السيد 18 عامًا، فارس يسري السيد 16 عامًا، أحمد رجب عبد العظيم 18 عامًا، محمود فرج مبروك 20 عامًا، عبد الرحمن أحمد عبد العاطي 20 عامًا، ضياء محمود محمد 17 عامًا، نور محمد قطب 23 عامًا، مصطفى فتح الله عرفة 17 عامًا، محمد حامد البياع 24 عامًا، محمد صبري محمد 48 عامًا، وأحمد محمد صابر 15 عامًا.

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.