قنا - عبدالرحمن القرشي:



أصيب 4 أشخاص بطلق خرطوش، اليوم السبت، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض جبلية، في قرية حجازة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.



جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب قطعة أرض في قرية حجازة بدائرة المركز.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلق خرطوش بسبب خلافات بين عائلتين على قطعة أرض في الجبل، بقرية حجازة مركز قوص.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.







